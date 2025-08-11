통화 / PRSO
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
PRSO: Peraso Inc
1.14 USD 0.03 (2.70%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PRSO 환율이 오늘 2.70%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.08이고 고가는 1.15이었습니다.
Peraso Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRSO News
- 페라소, Q3 투자자 서밋: mmWave 리더십으로 전환
- Peraso at Q3 Investor Summit: Shifting to mmWave Leadership
- 페라소, IAccess Alpha에서 무선 기술 및 방위 산업 성장 강조
- Peraso at IAccess Alpha: Wireless Tech and Defense Growth
- Mobix Labs, Peraso에 대한 적대적 인수 제안 예정
- Peraso, 60GHz 무선 모듈 90만 달러 주문 수주
- Peraso receives $0.9 million order for 60GHz wireless modules
- 페라소, 워런트 행사로 110만 달러 확보
- Peraso secures $1.1 million through warrant exercise agreement
- WeLink selects Peraso’s mmWave tech for urban broadband expansion
- Peraso receives Nasdaq notice for minimum bid price non-compliance
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Crude Oil Falls Sharply; ABM Industries Posts Mixed Q3 Results - Argan (NYSE:AGX), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Dow Falls Over 100 Points; US Economy Adds 22,000 Jobs - Hour Loop (NASDAQ:HOUR), Innovation Beverage Group (NASDAQ:IBG)
- Peraso Soars Over 80% As Mobix Labs Boosts Buyout Bid, Wins Rail Tech Deal - Peraso (NASDAQ:PRSO), Mobix Labs (NASDAQ:MOBX)
- Peraso stock soars after Mobix Labs adds cash to acquisition offer
- Mobix Labs completes $2.15 million in unregistered equity and debt financings
- Peraso explores strategic alternatives amid Mobix proposal concerns
- Mobix Labs appoints CEO Philip Sansone to board and reports loan guarantee
- Peraso stock rating reiterated at Speculative Buy by Benchmark
- Peraso Q2 2025 slides: customer base doubles despite revenue dip
- Peraso Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PRSO)
- Peraso Inc. (PRSO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Peraso (PRSO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
일일 변동 비율
1.08 1.15
년간 변동
0.52 2.34
- 이전 종가
- 1.11
- 시가
- 1.12
- Bid
- 1.14
- Ask
- 1.44
- 저가
- 1.08
- 고가
- 1.15
- 볼륨
- 420
- 일일 변동
- 2.70%
- 월 변동
- 28.09%
- 6개월 변동
- 56.16%
- 년간 변동율
- -18.57%
20 9월, 토요일