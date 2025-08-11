Валюты / PRSO
PRSO: Peraso Inc
1.21 USD 0.04 (3.20%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PRSO за сегодня изменился на -3.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.15, а максимальная — 1.24.
Следите за динамикой Peraso Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PRSO
- Peraso на саммите инвесторов Q3: переход к лидерству в технологии mmWave
- Peraso at Q3 Investor Summit: Shifting to mmWave Leadership
- Peraso на IAccess Alpha: Беспроводные технологии и рост в оборонном секторе
- Peraso at IAccess Alpha: Wireless Tech and Defense Growth
- Mobix Labs запускает враждебное предложение о поглощении Peraso
- Peraso получает заказ на $0,9 млн на беспроводные модули 60 ГГц
- Peraso receives $0.9 million order for 60GHz wireless modules
- Peraso привлекает $1,1 млн через соглашение об исполнении варрантов
- Peraso secures $1.1 million through warrant exercise agreement
- WeLink selects Peraso’s mmWave tech for urban broadband expansion
- Peraso receives Nasdaq notice for minimum bid price non-compliance
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Crude Oil Falls Sharply; ABM Industries Posts Mixed Q3 Results - Argan (NYSE:AGX), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Dow Falls Over 100 Points; US Economy Adds 22,000 Jobs - Hour Loop (NASDAQ:HOUR), Innovation Beverage Group (NASDAQ:IBG)
- Peraso Soars Over 80% As Mobix Labs Boosts Buyout Bid, Wins Rail Tech Deal - Peraso (NASDAQ:PRSO), Mobix Labs (NASDAQ:MOBX)
- Peraso stock soars after Mobix Labs adds cash to acquisition offer
- Mobix Labs completes $2.15 million in unregistered equity and debt financings
- Peraso explores strategic alternatives amid Mobix proposal concerns
- Mobix Labs appoints CEO Philip Sansone to board and reports loan guarantee
- Peraso stock rating reiterated at Speculative Buy by Benchmark
- Peraso Q2 2025 slides: customer base doubles despite revenue dip
- Peraso Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PRSO)
- Peraso Inc. (PRSO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Peraso (PRSO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
Дневной диапазон
1.15 1.24
Годовой диапазон
0.52 2.34
- Предыдущее закрытие
- 1.25
- Open
- 1.24
- Bid
- 1.21
- Ask
- 1.51
- Low
- 1.15
- High
- 1.24
- Объем
- 619
- Дневное изменение
- -3.20%
- Месячное изменение
- 35.96%
- 6-месячное изменение
- 65.75%
- Годовое изменение
- -13.57%
