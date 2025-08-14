Divisas / PRSO
PRSO: Peraso Inc
1.15 USD 0.06 (4.96%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PRSO de hoy ha cambiado un -4.96%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.15, mientras que el máximo ha alcanzado 1.22.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Peraso Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRSO News
- Peraso en la Cumbre de Inversores del tercer trimestre: Cambio hacia el liderazgo en mmWave
- Peraso at Q3 Investor Summit: Shifting to mmWave Leadership
- Peraso en IAccess Alpha: Tecnología inalámbrica y crecimiento en defensa
- Peraso at IAccess Alpha: Wireless Tech and Defense Growth
- Mobix Labs lanzará una oferta hostil de adquisición para Peraso
- Peraso recibe pedido de $0.9 millones para módulos inalámbricos de 60GHz
- Peraso receives $0.9 million order for 60GHz wireless modules
- Peraso obtiene $1.1 millones mediante acuerdo de ejercicio de warrants
- Peraso secures $1.1 million through warrant exercise agreement
- WeLink selects Peraso’s mmWave tech for urban broadband expansion
- Peraso receives Nasdaq notice for minimum bid price non-compliance
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Crude Oil Falls Sharply; ABM Industries Posts Mixed Q3 Results - Argan (NYSE:AGX), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Dow Falls Over 100 Points; US Economy Adds 22,000 Jobs - Hour Loop (NASDAQ:HOUR), Innovation Beverage Group (NASDAQ:IBG)
- Peraso Soars Over 80% As Mobix Labs Boosts Buyout Bid, Wins Rail Tech Deal - Peraso (NASDAQ:PRSO), Mobix Labs (NASDAQ:MOBX)
- Peraso stock soars after Mobix Labs adds cash to acquisition offer
- Mobix Labs completes $2.15 million in unregistered equity and debt financings
- Peraso explores strategic alternatives amid Mobix proposal concerns
- Mobix Labs appoints CEO Philip Sansone to board and reports loan guarantee
Rango diario
1.15 1.22
Rango anual
0.52 2.34
- Cierres anteriores
- 1.21
- Open
- 1.22
- Bid
- 1.15
- Ask
- 1.45
- Low
- 1.15
- High
- 1.22
- Volumen
- 531
- Cambio diario
- -4.96%
- Cambio mensual
- 29.21%
- Cambio a 6 meses
- 57.53%
- Cambio anual
- -17.86%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B