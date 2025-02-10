Moedas / PLRX
PLRX: Pliant Therapeutics Inc
1.49 USD 0.03 (2.05%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PLRX para hoje mudou para 2.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.44 e o mais alto foi 1.51.
Veja a dinâmica do par de moedas Pliant Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PLRX Notícias
Faixa diária
1.44 1.51
Faixa anual
1.10 16.08
- Fechamento anterior
- 1.46
- Open
- 1.47
- Bid
- 1.49
- Ask
- 1.79
- Low
- 1.44
- High
- 1.51
- Volume
- 740
- Mudança diária
- 2.05%
- Mudança mensal
- -7.45%
- Mudança de 6 meses
- 13.74%
- Mudança anual
- -86.64%
