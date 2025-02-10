货币 / PLRX
PLRX: Pliant Therapeutics Inc
1.48 USD 0.05 (3.27%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PLRX汇率已更改-3.27%。当日，交易品种以低点1.45和高点1.54进行交易。
关注Pliant Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
1.45 1.54
年范围
1.10 16.08
- 前一天收盘价
- 1.53
- 开盘价
- 1.54
- 卖价
- 1.48
- 买价
- 1.78
- 最低价
- 1.45
- 最高价
- 1.54
- 交易量
- 661
- 日变化
- -3.27%
- 月变化
- -8.07%
- 6个月变化
- 12.98%
- 年变化
- -86.73%
