Валюты / PLRX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PLRX: Pliant Therapeutics Inc
1.53 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PLRX за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.51, а максимальная — 1.59.
Следите за динамикой Pliant Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PLRX
- Pliant Therapeutics stock price target slashed by Piper Sandler
- From Nebius Group To EOS: A Strong Year And What’s Next For Our Family Office (NBIS)
- Pliant discontinues bexotegrast for IPF due to safety concerns
- Pliant Therapeutics amends corporate bylaws, holds stockholder vote
- Pliant Therapeutics presents new fibrosis treatment data
- Pliant Therapeutics Stock: An Activist On Deck (NASDAQ:PLRX)
- Pliant Therapeutics Drops IPF Drug Trial After Review, Analyst Flags Uncertain Future - Pliant Therapeutics (NASDAQ:PLRX)
- This Teleflex Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Quest Diagnostics (NYSE:DGX), AvidXchange Holdings (NASDAQ:AVDX)
- Pliant Therapeutics shares rise on better-than-expected Q4 earnings
- Pliant Therapeutics Stock Sinks, Discontinues Mid-Stage Study For Lung Disorder - Pliant Therapeutics (NASDAQ:PLRX)
- Pliant Therapeutics: Strange Volatility (NASDAQ:PLRX)
- Crude Oil Rises Sharply; Manhattan Associates Shares Slide - Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX), Manhattan Associates (NASDAQ:MANH)
- Pliant Therapeutics Pauses Enrollment in BEACON-IPF Trial, Shares Take Steep Dive
- Nasdaq Surges 1%; ON Semiconductor Shares Plunge Following Earnings Miss - Monday.Com (NASDAQ:MNDY), Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX)
- This Illumina Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - Altus Power (NYSE:AMPS), ConocoPhillips (NYSE:COP)
- Dow Gains 100 Points; McDonald's Shares Rise After Q4 Results - Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX), Brand Engagement Network (NASDAQ:BNAI)
- Why Is Pliant Therapeutics Stock Trading Lower On Monday? - Pliant Therapeutics (NASDAQ:PLRX)
- Pliant Therapeutics stock plummets after trial pause
- Tesla, ON Semiconductor And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Celestica (NYSE:CLS), Dogness (Intl) (NASDAQ:DOGZ)
Дневной диапазон
1.51 1.59
Годовой диапазон
1.10 16.08
- Предыдущее закрытие
- 1.53
- Open
- 1.54
- Bid
- 1.53
- Ask
- 1.83
- Low
- 1.51
- High
- 1.59
- Объем
- 276
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -4.97%
- 6-месячное изменение
- 16.79%
- Годовое изменение
- -86.28%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.