Dövizler / PLRX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PLRX: Pliant Therapeutics Inc
1.43 USD 0.06 (4.03%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PLRX fiyatı bugün -4.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.43 ve Yüksek fiyatı olarak 1.52 aralığında işlem gördü.
Pliant Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PLRX haberleri
- Pliant Therapeutics stock price target slashed by Piper Sandler
- From Nebius Group To EOS: A Strong Year And What’s Next For Our Family Office (NBIS)
- Pliant discontinues bexotegrast for IPF due to safety concerns
- Pliant Therapeutics amends corporate bylaws, holds stockholder vote
- Pliant Therapeutics presents new fibrosis treatment data
- Pliant Therapeutics Stock: An Activist On Deck (NASDAQ:PLRX)
- Pliant Therapeutics Drops IPF Drug Trial After Review, Analyst Flags Uncertain Future - Pliant Therapeutics (NASDAQ:PLRX)
- This Teleflex Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Quest Diagnostics (NYSE:DGX), AvidXchange Holdings (NASDAQ:AVDX)
- Pliant Therapeutics shares rise on better-than-expected Q4 earnings
- Pliant Therapeutics Stock Sinks, Discontinues Mid-Stage Study For Lung Disorder - Pliant Therapeutics (NASDAQ:PLRX)
- Pliant Therapeutics: Strange Volatility (NASDAQ:PLRX)
- Crude Oil Rises Sharply; Manhattan Associates Shares Slide - Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX), Manhattan Associates (NASDAQ:MANH)
- Pliant Therapeutics Pauses Enrollment in BEACON-IPF Trial, Shares Take Steep Dive
- Nasdaq Surges 1%; ON Semiconductor Shares Plunge Following Earnings Miss - Monday.Com (NASDAQ:MNDY), Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX)
- This Illumina Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - Altus Power (NYSE:AMPS), ConocoPhillips (NYSE:COP)
- Dow Gains 100 Points; McDonald's Shares Rise After Q4 Results - Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX), Brand Engagement Network (NASDAQ:BNAI)
- Why Is Pliant Therapeutics Stock Trading Lower On Monday? - Pliant Therapeutics (NASDAQ:PLRX)
- Pliant Therapeutics stock plummets after trial pause
- Tesla, ON Semiconductor And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Celestica (NYSE:CLS), Dogness (Intl) (NASDAQ:DOGZ)
Günlük aralık
1.43 1.52
Yıllık aralık
1.10 16.08
- Önceki kapanış
- 1.49
- Açılış
- 1.49
- Satış
- 1.43
- Alış
- 1.73
- Düşük
- 1.43
- Yüksek
- 1.52
- Hacim
- 888
- Günlük değişim
- -4.03%
- Aylık değişim
- -11.18%
- 6 aylık değişim
- 9.16%
- Yıllık değişim
- -87.17%
21 Eylül, Pazar