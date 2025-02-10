Devises / PLRX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
PLRX: Pliant Therapeutics Inc
1.43 USD 0.06 (4.03%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PLRX a changé de -4.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.43 et à un maximum de 1.52.
Suivez la dynamique Pliant Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PLRX Nouvelles
- Pliant Therapeutics stock price target slashed by Piper Sandler
- From Nebius Group To EOS: A Strong Year And What’s Next For Our Family Office (NBIS)
- Pliant discontinues bexotegrast for IPF due to safety concerns
- Pliant Therapeutics amends corporate bylaws, holds stockholder vote
- Pliant Therapeutics presents new fibrosis treatment data
- Pliant Therapeutics Stock: An Activist On Deck (NASDAQ:PLRX)
- Pliant Therapeutics Drops IPF Drug Trial After Review, Analyst Flags Uncertain Future - Pliant Therapeutics (NASDAQ:PLRX)
- This Teleflex Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Quest Diagnostics (NYSE:DGX), AvidXchange Holdings (NASDAQ:AVDX)
- Pliant Therapeutics shares rise on better-than-expected Q4 earnings
- Pliant Therapeutics Stock Sinks, Discontinues Mid-Stage Study For Lung Disorder - Pliant Therapeutics (NASDAQ:PLRX)
- Pliant Therapeutics: Strange Volatility (NASDAQ:PLRX)
- Crude Oil Rises Sharply; Manhattan Associates Shares Slide - Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX), Manhattan Associates (NASDAQ:MANH)
- Pliant Therapeutics Pauses Enrollment in BEACON-IPF Trial, Shares Take Steep Dive
- Nasdaq Surges 1%; ON Semiconductor Shares Plunge Following Earnings Miss - Monday.Com (NASDAQ:MNDY), Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX)
- This Illumina Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - Altus Power (NYSE:AMPS), ConocoPhillips (NYSE:COP)
- Dow Gains 100 Points; McDonald's Shares Rise After Q4 Results - Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX), Brand Engagement Network (NASDAQ:BNAI)
- Why Is Pliant Therapeutics Stock Trading Lower On Monday? - Pliant Therapeutics (NASDAQ:PLRX)
- Pliant Therapeutics stock plummets after trial pause
- Tesla, ON Semiconductor And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Celestica (NYSE:CLS), Dogness (Intl) (NASDAQ:DOGZ)
Range quotidien
1.43 1.52
Range Annuel
1.10 16.08
- Clôture Précédente
- 1.49
- Ouverture
- 1.49
- Bid
- 1.43
- Ask
- 1.73
- Plus Bas
- 1.43
- Plus Haut
- 1.52
- Volume
- 888
- Changement quotidien
- -4.03%
- Changement Mensuel
- -11.18%
- Changement à 6 Mois
- 9.16%
- Changement Annuel
- -87.17%
20 septembre, samedi