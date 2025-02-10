Divisas / PLRX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
PLRX: Pliant Therapeutics Inc
1.46 USD 0.07 (4.58%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PLRX de hoy ha cambiado un -4.58%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.45, mientras que el máximo ha alcanzado 1.54.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Pliant Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PLRX News
- Pliant Therapeutics stock price target slashed by Piper Sandler
- From Nebius Group To EOS: A Strong Year And What’s Next For Our Family Office (NBIS)
- Pliant discontinues bexotegrast for IPF due to safety concerns
- Pliant Therapeutics amends corporate bylaws, holds stockholder vote
- Pliant Therapeutics presents new fibrosis treatment data
- Pliant Therapeutics Stock: An Activist On Deck (NASDAQ:PLRX)
- Pliant Therapeutics Drops IPF Drug Trial After Review, Analyst Flags Uncertain Future - Pliant Therapeutics (NASDAQ:PLRX)
- This Teleflex Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Quest Diagnostics (NYSE:DGX), AvidXchange Holdings (NASDAQ:AVDX)
- Pliant Therapeutics shares rise on better-than-expected Q4 earnings
- Pliant Therapeutics Stock Sinks, Discontinues Mid-Stage Study For Lung Disorder - Pliant Therapeutics (NASDAQ:PLRX)
- Pliant Therapeutics: Strange Volatility (NASDAQ:PLRX)
- Crude Oil Rises Sharply; Manhattan Associates Shares Slide - Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX), Manhattan Associates (NASDAQ:MANH)
- Pliant Therapeutics Pauses Enrollment in BEACON-IPF Trial, Shares Take Steep Dive
- Nasdaq Surges 1%; ON Semiconductor Shares Plunge Following Earnings Miss - Monday.Com (NASDAQ:MNDY), Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX)
- This Illumina Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - Altus Power (NYSE:AMPS), ConocoPhillips (NYSE:COP)
- Dow Gains 100 Points; McDonald's Shares Rise After Q4 Results - Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX), Brand Engagement Network (NASDAQ:BNAI)
- Why Is Pliant Therapeutics Stock Trading Lower On Monday? - Pliant Therapeutics (NASDAQ:PLRX)
- Pliant Therapeutics stock plummets after trial pause
- Tesla, ON Semiconductor And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Celestica (NYSE:CLS), Dogness (Intl) (NASDAQ:DOGZ)
Rango diario
1.45 1.54
Rango anual
1.10 16.08
- Cierres anteriores
- 1.53
- Open
- 1.54
- Bid
- 1.46
- Ask
- 1.76
- Low
- 1.45
- High
- 1.54
- Volumen
- 830
- Cambio diario
- -4.58%
- Cambio mensual
- -9.32%
- Cambio a 6 meses
- 11.45%
- Cambio anual
- -86.91%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B