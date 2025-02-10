통화 / PLRX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
PLRX: Pliant Therapeutics Inc
1.43 USD 0.06 (4.03%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PLRX 환율이 오늘 -4.03%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.43이고 고가는 1.52이었습니다.
Pliant Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PLRX News
- Pliant Therapeutics stock price target slashed by Piper Sandler
- From Nebius Group To EOS: A Strong Year And What’s Next For Our Family Office (NBIS)
- Pliant discontinues bexotegrast for IPF due to safety concerns
- Pliant Therapeutics amends corporate bylaws, holds stockholder vote
- Pliant Therapeutics presents new fibrosis treatment data
- Pliant Therapeutics Stock: An Activist On Deck (NASDAQ:PLRX)
- Pliant Therapeutics Drops IPF Drug Trial After Review, Analyst Flags Uncertain Future - Pliant Therapeutics (NASDAQ:PLRX)
- This Teleflex Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Quest Diagnostics (NYSE:DGX), AvidXchange Holdings (NASDAQ:AVDX)
- Pliant Therapeutics shares rise on better-than-expected Q4 earnings
- Pliant Therapeutics Stock Sinks, Discontinues Mid-Stage Study For Lung Disorder - Pliant Therapeutics (NASDAQ:PLRX)
- Pliant Therapeutics: Strange Volatility (NASDAQ:PLRX)
- Crude Oil Rises Sharply; Manhattan Associates Shares Slide - Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX), Manhattan Associates (NASDAQ:MANH)
- Pliant Therapeutics Pauses Enrollment in BEACON-IPF Trial, Shares Take Steep Dive
- Nasdaq Surges 1%; ON Semiconductor Shares Plunge Following Earnings Miss - Monday.Com (NASDAQ:MNDY), Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX)
- This Illumina Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - Altus Power (NYSE:AMPS), ConocoPhillips (NYSE:COP)
- Dow Gains 100 Points; McDonald's Shares Rise After Q4 Results - Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX), Brand Engagement Network (NASDAQ:BNAI)
- Why Is Pliant Therapeutics Stock Trading Lower On Monday? - Pliant Therapeutics (NASDAQ:PLRX)
- Pliant Therapeutics stock plummets after trial pause
- Tesla, ON Semiconductor And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Celestica (NYSE:CLS), Dogness (Intl) (NASDAQ:DOGZ)
일일 변동 비율
1.43 1.52
년간 변동
1.10 16.08
- 이전 종가
- 1.49
- 시가
- 1.49
- Bid
- 1.43
- Ask
- 1.73
- 저가
- 1.43
- 고가
- 1.52
- 볼륨
- 888
- 일일 변동
- -4.03%
- 월 변동
- -11.18%
- 6개월 변동
- 9.16%
- 년간 변동율
- -87.17%
20 9월, 토요일