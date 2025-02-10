Währungen / PLRX
PLRX: Pliant Therapeutics Inc
1.50 USD 0.01 (0.67%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PLRX hat sich für heute um 0.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.47 bis zu einem Hoch von 1.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pliant Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.47 1.52
Jahresspanne
1.10 16.08
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.49
- Eröffnung
- 1.49
- Bid
- 1.50
- Ask
- 1.80
- Tief
- 1.47
- Hoch
- 1.52
- Volumen
- 272
- Tagesänderung
- 0.67%
- Monatsänderung
- -6.83%
- 6-Monatsänderung
- 14.50%
- Jahresänderung
- -86.55%
