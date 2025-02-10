Valute / PLRX
PLRX: Pliant Therapeutics Inc
1.43 USD 0.06 (4.03%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PLRX ha avuto una variazione del -4.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.43 e ad un massimo di 1.52.
Segui le dinamiche di Pliant Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.43 1.52
Intervallo Annuale
1.10 16.08
- Chiusura Precedente
- 1.49
- Apertura
- 1.49
- Bid
- 1.43
- Ask
- 1.73
- Minimo
- 1.43
- Massimo
- 1.52
- Volume
- 888
- Variazione giornaliera
- -4.03%
- Variazione Mensile
- -11.18%
- Variazione Semestrale
- 9.16%
- Variazione Annuale
- -87.17%
