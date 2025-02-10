QuotazioniSezioni
Valute / PLRX
Tornare a Azioni

PLRX: Pliant Therapeutics Inc

1.43 USD 0.06 (4.03%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PLRX ha avuto una variazione del -4.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.43 e ad un massimo di 1.52.

Segui le dinamiche di Pliant Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PLRX News

Intervallo Giornaliero
1.43 1.52
Intervallo Annuale
1.10 16.08
Chiusura Precedente
1.49
Apertura
1.49
Bid
1.43
Ask
1.73
Minimo
1.43
Massimo
1.52
Volume
888
Variazione giornaliera
-4.03%
Variazione Mensile
-11.18%
Variazione Semestrale
9.16%
Variazione Annuale
-87.17%
21 settembre, domenica