Moedas / OVID
OVID: Ovid Therapeutics Inc
1.16 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OVID para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.12 e o mais alto foi 1.19.
Veja a dinâmica do par de moedas Ovid Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
1.12 1.19
Faixa anual
0.24 1.47
- Fechamento anterior
- 1.16
- Open
- 1.19
- Bid
- 1.16
- Ask
- 1.46
- Low
- 1.12
- High
- 1.19
- Volume
- 721
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -7.20%
- Mudança de 6 meses
- 262.50%
- Mudança anual
- 0.00%
