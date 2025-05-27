통화 / OVID
OVID: Ovid Therapeutics Inc
1.21 USD 0.01 (0.82%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OVID 환율이 오늘 -0.82%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.17이고 고가는 1.24이었습니다.
Ovid Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Ovid Therapeutics stock at $1.50
- Ovid Therapeutics earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- Ovid Therapeutics (OVID) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Lucid Capital Markets initiates Ovid Therapeutics stock with Buy rating
- B.Riley assumes coverage on Ovid Therapeutics stock with Buy rating
- Solvonis chair to participate in biotech leadership panel
- Ovid sells ganaxolone royalty rights to Immedica for $7 million
- STOK: Impressive Pipeline And Big Backers (NASDAQ:STOK)
- Applied Therapeutics holds annual stockholders meeting
- Ovid Therapeutics to Host Investor and Media Event Thursday, June 12, 2025
- H.C. Wainwright cuts Ovid stock price target to $1.50, keeps buy rating
일일 변동 비율
1.17 1.24
년간 변동
0.24 1.47
- 이전 종가
- 1.22
- 시가
- 1.23
- Bid
- 1.21
- Ask
- 1.51
- 저가
- 1.17
- 고가
- 1.24
- 볼륨
- 769
- 일일 변동
- -0.82%
- 월 변동
- -3.20%
- 6개월 변동
- 278.13%
- 년간 변동율
- 4.31%
20 9월, 토요일