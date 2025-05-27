货币 / OVID
OVID: Ovid Therapeutics Inc
1.16 USD 0.02 (1.75%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OVID汇率已更改1.75%。当日，交易品种以低点1.14和高点1.24进行交易。
关注Ovid Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OVID新闻
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Ovid Therapeutics stock at $1.50
- Ovid Therapeutics earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- Ovid Therapeutics (OVID) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Lucid Capital Markets initiates Ovid Therapeutics stock with Buy rating
- B.Riley assumes coverage on Ovid Therapeutics stock with Buy rating
- Solvonis chair to participate in biotech leadership panel
- Ovid sells ganaxolone royalty rights to Immedica for $7 million
- STOK: Impressive Pipeline And Big Backers (NASDAQ:STOK)
- Applied Therapeutics holds annual stockholders meeting
- Ovid Therapeutics to Host Investor and Media Event Thursday, June 12, 2025
- H.C. Wainwright cuts Ovid stock price target to $1.50, keeps buy rating
日范围
1.14 1.24
年范围
0.24 1.47
- 前一天收盘价
- 1.14
- 开盘价
- 1.14
- 卖价
- 1.16
- 买价
- 1.46
- 最低价
- 1.14
- 最高价
- 1.24
- 交易量
- 858
- 日变化
- 1.75%
- 月变化
- -7.20%
- 6个月变化
- 262.50%
- 年变化
- 0.00%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值