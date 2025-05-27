QuotazioniSezioni
OVID
OVID: Ovid Therapeutics Inc

1.21 USD 0.01 (0.82%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OVID ha avuto una variazione del -0.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.17 e ad un massimo di 1.24.

Segui le dinamiche di Ovid Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.17 1.24
Intervallo Annuale
0.24 1.47
Chiusura Precedente
1.22
Apertura
1.23
Bid
1.21
Ask
1.51
Minimo
1.17
Massimo
1.24
Volume
769
Variazione giornaliera
-0.82%
Variazione Mensile
-3.20%
Variazione Semestrale
278.13%
Variazione Annuale
4.31%
