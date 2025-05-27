Valute / OVID
OVID: Ovid Therapeutics Inc
1.21 USD 0.01 (0.82%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OVID ha avuto una variazione del -0.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.17 e ad un massimo di 1.24.
Segui le dinamiche di Ovid Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.17 1.24
Intervallo Annuale
0.24 1.47
- Chiusura Precedente
- 1.22
- Apertura
- 1.23
- Bid
- 1.21
- Ask
- 1.51
- Minimo
- 1.17
- Massimo
- 1.24
- Volume
- 769
- Variazione giornaliera
- -0.82%
- Variazione Mensile
- -3.20%
- Variazione Semestrale
- 278.13%
- Variazione Annuale
- 4.31%
21 settembre, domenica