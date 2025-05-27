Dövizler / OVID
OVID: Ovid Therapeutics Inc
1.21 USD 0.01 (0.82%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
OVID fiyatı bugün -0.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.17 ve Yüksek fiyatı olarak 1.24 aralığında işlem gördü.
Ovid Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
OVID haberleri
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Ovid Therapeutics stock at $1.50
- Ovid Therapeutics earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- Ovid Therapeutics (OVID) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Lucid Capital Markets initiates Ovid Therapeutics stock with Buy rating
- B.Riley assumes coverage on Ovid Therapeutics stock with Buy rating
- Solvonis chair to participate in biotech leadership panel
- Ovid sells ganaxolone royalty rights to Immedica for $7 million
- STOK: Impressive Pipeline And Big Backers (NASDAQ:STOK)
- Applied Therapeutics holds annual stockholders meeting
- Ovid Therapeutics to Host Investor and Media Event Thursday, June 12, 2025
- H.C. Wainwright cuts Ovid stock price target to $1.50, keeps buy rating
Günlük aralık
1.17 1.24
Yıllık aralık
0.24 1.47
- Önceki kapanış
- 1.22
- Açılış
- 1.23
- Satış
- 1.21
- Alış
- 1.51
- Düşük
- 1.17
- Yüksek
- 1.24
- Hacim
- 769
- Günlük değişim
- -0.82%
- Aylık değişim
- -3.20%
- 6 aylık değişim
- 278.13%
- Yıllık değişim
- 4.31%
21 Eylül, Pazar