通貨 / OVID
OVID: Ovid Therapeutics Inc
1.22 USD 0.06 (5.17%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OVIDの今日の為替レートは、5.17%変化しました。日中、通貨は1あたり1.12の安値と1.22の高値で取引されました。
Ovid Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
OVID News
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Ovid Therapeutics stock at $1.50
- Ovid Therapeutics earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- Ovid Therapeutics (OVID) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Lucid Capital Markets initiates Ovid Therapeutics stock with Buy rating
- B.Riley assumes coverage on Ovid Therapeutics stock with Buy rating
- Solvonis chair to participate in biotech leadership panel
- Ovid sells ganaxolone royalty rights to Immedica for $7 million
- STOK: Impressive Pipeline And Big Backers (NASDAQ:STOK)
- Applied Therapeutics holds annual stockholders meeting
- Ovid Therapeutics to Host Investor and Media Event Thursday, June 12, 2025
- H.C. Wainwright cuts Ovid stock price target to $1.50, keeps buy rating
1日のレンジ
1.12 1.22
1年のレンジ
0.24 1.47
- 以前の終値
- 1.16
- 始値
- 1.19
- 買値
- 1.22
- 買値
- 1.52
- 安値
- 1.12
- 高値
- 1.22
- 出来高
- 946
- 1日の変化
- 5.17%
- 1ヶ月の変化
- -2.40%
- 6ヶ月の変化
- 281.25%
- 1年の変化
- 5.17%
