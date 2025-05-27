Devises / OVID
OVID: Ovid Therapeutics Inc
1.21 USD 0.01 (0.82%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OVID a changé de -0.82% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.17 et à un maximum de 1.24.
Suivez la dynamique Ovid Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
OVID Nouvelles
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Ovid Therapeutics stock at $1.50
- Ovid Therapeutics earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- Ovid Therapeutics (OVID) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Lucid Capital Markets initiates Ovid Therapeutics stock with Buy rating
- B.Riley assumes coverage on Ovid Therapeutics stock with Buy rating
- Solvonis chair to participate in biotech leadership panel
- Ovid sells ganaxolone royalty rights to Immedica for $7 million
- STOK: Impressive Pipeline And Big Backers (NASDAQ:STOK)
- Applied Therapeutics holds annual stockholders meeting
- Ovid Therapeutics to Host Investor and Media Event Thursday, June 12, 2025
- H.C. Wainwright cuts Ovid stock price target to $1.50, keeps buy rating
Range quotidien
1.17 1.24
Range Annuel
0.24 1.47
- Clôture Précédente
- 1.22
- Ouverture
- 1.23
- Bid
- 1.21
- Ask
- 1.51
- Plus Bas
- 1.17
- Plus Haut
- 1.24
- Volume
- 769
- Changement quotidien
- -0.82%
- Changement Mensuel
- -3.20%
- Changement à 6 Mois
- 278.13%
- Changement Annuel
- 4.31%
20 septembre, samedi