OVID: Ovid Therapeutics Inc
1.20 USD 0.02 (1.64%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OVID hat sich für heute um -1.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.18 bis zu einem Hoch von 1.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ovid Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OVID News
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Ovid Therapeutics stock at $1.50
- Ovid Therapeutics earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- Ovid Therapeutics (OVID) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Lucid Capital Markets initiates Ovid Therapeutics stock with Buy rating
- B.Riley assumes coverage on Ovid Therapeutics stock with Buy rating
- Solvonis chair to participate in biotech leadership panel
- Ovid sells ganaxolone royalty rights to Immedica for $7 million
- STOK: Impressive Pipeline And Big Backers (NASDAQ:STOK)
- Applied Therapeutics holds annual stockholders meeting
- Ovid Therapeutics to Host Investor and Media Event Thursday, June 12, 2025
- H.C. Wainwright cuts Ovid stock price target to $1.50, keeps buy rating
Tagesspanne
1.18 1.24
Jahresspanne
0.24 1.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.22
- Eröffnung
- 1.23
- Bid
- 1.20
- Ask
- 1.50
- Tief
- 1.18
- Hoch
- 1.24
- Volumen
- 172
- Tagesänderung
- -1.64%
- Monatsänderung
- -4.00%
- 6-Monatsänderung
- 275.00%
- Jahresänderung
- 3.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K