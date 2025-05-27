Валюты / OVID
OVID: Ovid Therapeutics Inc
1.14 USD 0.14 (10.94%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OVID за сегодня изменился на -10.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.14, а максимальная — 1.31.
Следите за динамикой Ovid Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости OVID
Дневной диапазон
1.14 1.31
Годовой диапазон
0.24 1.47
- Предыдущее закрытие
- 1.28
- Open
- 1.28
- Bid
- 1.14
- Ask
- 1.44
- Low
- 1.14
- High
- 1.31
- Объем
- 1.659 K
- Дневное изменение
- -10.94%
- Месячное изменение
- -8.80%
- 6-месячное изменение
- 256.25%
- Годовое изменение
- -1.72%
