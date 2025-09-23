CotaçõesSeções
NXTE: Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF

38.70 USD 0.17 (0.44%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do NXTE para hoje mudou para 0.44%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 38.63 e o mais alto foi 38.72.

Veja a dinâmica do par de moedas Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
38.63 38.72
Faixa anual
25.89 38.72
Fechamento anterior
38.53
Open
38.63
Bid
38.70
Ask
39.00
Low
38.63
High
38.72
Volume
3
Mudança diária
0.44%
Mudança mensal
12.17%
Mudança de 6 meses
31.72%
Mudança anual
16.53%
23 setembro, terça-feira
12:30
USD
Transações Correntes
Atu.
$​-251.312 bilh
Projeç.
$​-406.051 bilh
Prév.
$​-439.822 bilh
13:00
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
14:00
USD
Vendas de Casas Usadas
Atu.
Projeç.
4.04 milh
Prév.
4.01 milh
14:00
USD
Vendas de Casas Usadas (Mensal)
Atu.
Projeç.
-2.0%
Prév.
2.0%
16:35
USD
Discurso de Powell, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Leilão Note a 2 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
3.641%