NXTE: Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF
38.70 USD 0.17 (0.44%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NXTE para hoje mudou para 0.44%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 38.63 e o mais alto foi 38.72.
Veja a dinâmica do par de moedas Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
38.63 38.72
Faixa anual
25.89 38.72
- Fechamento anterior
- 38.53
- Open
- 38.63
- Bid
- 38.70
- Ask
- 39.00
- Low
- 38.63
- High
- 38.72
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 0.44%
- Mudança mensal
- 12.17%
- Mudança de 6 meses
- 31.72%
- Mudança anual
- 16.53%
23 setembro, terça-feira
12:30
USD
- Atu.
- $-251.312 bilh
- Projeç.
- $-406.051 bilh
- Prév.
- $-439.822 bilh
13:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 4.04 milh
- Prév.
- 4.01 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -2.0%
- Prév.
- 2.0%
16:35
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.641%