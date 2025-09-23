Dövizler / NXTE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NXTE: Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF
38.70 USD 0.17 (0.44%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NXTE fiyatı bugün 0.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.63 ve Yüksek fiyatı olarak 38.72 aralığında işlem gördü.
Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
38.63 38.72
Yıllık aralık
25.89 38.72
- Önceki kapanış
- 38.53
- Açılış
- 38.63
- Satış
- 38.70
- Alış
- 39.00
- Düşük
- 38.63
- Yüksek
- 38.72
- Hacim
- 3
- Günlük değişim
- 0.44%
- Aylık değişim
- 12.17%
- 6 aylık değişim
- 31.72%
- Yıllık değişim
- 16.53%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
- Açıklanan
- $-251.312 B
- Beklenti
- $-406.051 B
- Önceki
- $-439.822 B
13:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.04 M
- Önceki
- 4.01 M
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -2.0%
- Önceki
- 2.0%
16:35
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.641%