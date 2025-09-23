FiyatlarBölümler
Dövizler / NXTE
Geri dön - Hisse senetleri

NXTE: Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF

38.70 USD 0.17 (0.44%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NXTE fiyatı bugün 0.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.63 ve Yüksek fiyatı olarak 38.72 aralığında işlem gördü.

Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
38.63 38.72
Yıllık aralık
25.89 38.72
Önceki kapanış
38.53
Açılış
38.63
Satış
38.70
Alış
39.00
Düşük
38.63
Yüksek
38.72
Hacim
3
Günlük değişim
0.44%
Aylık değişim
12.17%
6 aylık değişim
31.72%
Yıllık değişim
16.53%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
$​-251.312 B
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-439.822 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%