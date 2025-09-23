КотировкиРазделы
NXTE: Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF

38.63 USD 0.10 (0.26%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NXTE за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.63, а максимальная — 38.63.

Следите за динамикой Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
38.63 38.63
Годовой диапазон
25.89 38.72
Предыдущее закрытие
38.53
Open
38.63
Bid
38.63
Ask
38.93
Low
38.63
High
38.63
Объем
1
Дневное изменение
0.26%
Месячное изменение
11.97%
6-месячное изменение
31.48%
Годовое изменение
16.32%
23 сентября, вторник
12:30
USD
Счет текущих операций
Акт.
$​-251.312 млрд
Прог.
$​-406.051 млрд
Пред.
$​-439.822 млрд
13:00
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.04 млн
Пред.
4.01 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-2.0%
Пред.
2.0%
16:35
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.641%