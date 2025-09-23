クォートセクション
通貨 / NXTE
株に戻る

NXTE: Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF

38.63 USD 0.10 (0.26%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NXTEの今日の為替レートは、0.26%変化しました。日中、通貨は1あたり38.63の安値と38.63の高値で取引されました。

Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
38.63 38.63
1年のレンジ
25.89 38.72
以前の終値
38.53
始値
38.63
買値
38.63
買値
38.93
安値
38.63
高値
38.63
出来高
1
1日の変化
0.26%
1ヶ月の変化
11.97%
6ヶ月の変化
31.48%
1年の変化
16.32%
23 9月, 火曜日
12:30
USD
経常収支
実際
$​-251.312 B
期待
$​-406.051 B
$​-439.822 B
13:00
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
14:00
USD
中古住宅販売件数
実際
期待
4.04 M
4.01 M
14:00
USD
中古住宅販売件数前月比
実際
期待
-2.0%
2.0%
16:35
USD
FRB Powell議長発言
実際
期待
17:00
USD
2年債入札
実際
期待
3.641%