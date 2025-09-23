Divisas / NXTE
NXTE: Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF
38.63 USD 0.10 (0.26%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NXTE de hoy ha cambiado un 0.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 38.63, mientras que el máximo ha alcanzado 38.63.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
38.63 38.63
Rango anual
25.89 38.72
- Cierres anteriores
- 38.53
- Open
- 38.63
- Bid
- 38.63
- Ask
- 38.93
- Low
- 38.63
- High
- 38.63
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- 0.26%
- Cambio mensual
- 11.97%
- Cambio a 6 meses
- 31.48%
- Cambio anual
- 16.32%
23 septiembre, martes
12:30
USD
- Act.
- $-251.312 B
- Pronós.
- $-406.051 B
- Prev.
- $-439.822 B
13:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 4.04 M
- Prev.
- 4.01 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -2.0%
- Prev.
- 2.0%
16:35
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 3.641%