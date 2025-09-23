CotationsSections
NXTE: Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF

38.70 USD 0.17 (0.44%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NXTE a changé de 0.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 38.63 et à un maximum de 38.72.

Suivez la dynamique Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
38.63 38.72
Range Annuel
25.89 38.72
Clôture Précédente
38.53
Ouverture
38.63
Bid
38.70
Ask
39.00
Plus Bas
38.63
Plus Haut
38.72
Volume
3
Changement quotidien
0.44%
Changement Mensuel
12.17%
Changement à 6 Mois
31.72%
Changement Annuel
16.53%
23 septembre, mardi
12:30
USD
Compte Courant
Act
$​-251.312 B
Fcst
$​-406.051 B
Prev
$​-439.822 B
13:00
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Vente de Maisons Existantes
Act
Fcst
4.04 M
Prev
4.01 M
14:00
USD
Vente de Maisons Existantes m/m
Act
Fcst
-2.0%
Prev
2.0%
16:35
USD
Discours du président de la Réserve Fédérale, M. Powell
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Vente des enchères de billet de banque de 2 ans
Act
Fcst
Prev
3.641%