货币 / NXTE
NXTE: Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF
38.63 USD 0.10 (0.26%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NXTE汇率已更改0.26%。当日，交易品种以低点38.63和高点38.63进行交易。
关注Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
日范围
38.63 38.63
年范围
25.89 38.72
- 前一天收盘价
- 38.53
- 开盘价
- 38.63
- 卖价
- 38.63
- 买价
- 38.93
- 最低价
- 38.63
- 最高价
- 38.63
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.26%
- 月变化
- 11.97%
- 6个月变化
- 31.48%
- 年变化
- 16.32%
23 九月, 星期二
12:30
USD
- 实际值
- $-251.312 B
- 预测值
- $-406.051 B
- 前值
- $-439.822 B
13:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 4.04 M
- 前值
- 4.01 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -2.0%
- 前值
- 2.0%
16:35
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 3.641%