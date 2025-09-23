KurseKategorien
NXTE: Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF

38.70 USD 0.17 (0.44%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NXTE hat sich für heute um 0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.63 bis zu einem Hoch von 38.72 gehandelt.

Verfolgen Sie die Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
38.63 38.72
Jahresspanne
25.89 38.72
Vorheriger Schlusskurs
38.53
Eröffnung
38.63
Bid
38.70
Ask
39.00
Tief
38.63
Hoch
38.72
Volumen
3
Tagesänderung
0.44%
Monatsänderung
12.17%
6-Monatsänderung
31.72%
Jahresänderung
16.53%
23 September, Dienstag
12:30
USD
Leistungsbilanz
Akt
$​-251.312 B
Erw
$​-406.051 B
Vorh
$​-439.822 B
13:00
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe
Akt
Erw
4.04 M
Vorh
4.01 M
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe m/m
Akt
Erw
-2.0%
Vorh
2.0%
16:35
USD
Rede des Vorsitzenden der Fed Powell
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
2-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.641%