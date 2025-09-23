Währungen / NXTE
NXTE: Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF
38.70 USD 0.17 (0.44%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NXTE hat sich für heute um 0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.63 bis zu einem Hoch von 38.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
38.63 38.72
Jahresspanne
25.89 38.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 38.53
- Eröffnung
- 38.63
- Bid
- 38.70
- Ask
- 39.00
- Tief
- 38.63
- Hoch
- 38.72
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 0.44%
- Monatsänderung
- 12.17%
- 6-Monatsänderung
- 31.72%
- Jahresänderung
- 16.53%
23 September, Dienstag
12:30
USD
- Akt
- $-251.312 B
- Erw
- $-406.051 B
- Vorh
- $-439.822 B
13:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
14:00
USD
- Akt
-
- Erw
- 4.04 M
- Vorh
- 4.01 M
14:00
USD
- Akt
-
- Erw
- -2.0%
- Vorh
- 2.0%
16:35
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.641%