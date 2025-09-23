QuotazioniSezioni
NXTE: Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF

38.70 USD 0.17 (0.44%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NXTE ha avuto una variazione del 0.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.63 e ad un massimo di 38.72.

Segui le dinamiche di Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
38.63 38.72
Intervallo Annuale
25.89 38.72
Chiusura Precedente
38.53
Apertura
38.63
Bid
38.70
Ask
39.00
Minimo
38.63
Massimo
38.72
Volume
3
Variazione giornaliera
0.44%
Variazione Mensile
12.17%
Variazione Semestrale
31.72%
Variazione Annuale
16.53%
23 settembre, martedì
12:30
USD
Conto Corrente
Agire
$​-251.312 B
Fcst
$​-406.051 B
Prev
$​-439.822 B
13:00
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti
Agire
Fcst
4.04 M
Prev
4.01 M
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti m/m
Agire
Fcst
-2.0%
Prev
2.0%
16:35
USD
Discorso del Presidente della Fed Powell
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Asta di Banconote a 2 anni
Agire
Fcst
Prev
3.641%