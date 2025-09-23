Valute / NXTE
NXTE: Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF
38.70 USD 0.17 (0.44%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NXTE ha avuto una variazione del 0.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.63 e ad un massimo di 38.72.
Segui le dinamiche di Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
38.63 38.72
Intervallo Annuale
25.89 38.72
- Chiusura Precedente
- 38.53
- Apertura
- 38.63
- Bid
- 38.70
- Ask
- 39.00
- Minimo
- 38.63
- Massimo
- 38.72
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 0.44%
- Variazione Mensile
- 12.17%
- Variazione Semestrale
- 31.72%
- Variazione Annuale
- 16.53%
23 settembre, martedì
12:30
USD
- Agire
- $-251.312 B
- Fcst
- $-406.051 B
- Prev
- $-439.822 B
13:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
14:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- 4.04 M
- Prev
- 4.01 M
14:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- -2.0%
- Prev
- 2.0%
16:35
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
17:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 3.641%