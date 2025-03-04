Moedas / NWFL
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
NWFL: Norwood Financial Corp
26.65 USD 0.34 (1.29%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NWFL para hoje mudou para 1.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.35 e o mais alto foi 26.65.
Veja a dinâmica do par de moedas Norwood Financial Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NWFL Notícias
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Norwood Financial: Upgrading To A ‘Buy’ On Results And M&A (NASDAQ:NWFL)
- Norwood Financial Looks To Rebound After Rocky End To 2024 (NASDAQ:NWFL)
- Why Norwood Financial Corp. (NWFL) is a Great Dividend Stock Right Now
- Best Income Stocks to Buy for August 20th
- Why Norwood Financial Corp. (NWFL) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Norwood financial director Forte buys $9,826 in NWFL stock
- Norwood Financial (NWFL) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
- Norwood Financial Corp. (NWFL) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- Norwood earnings matched, revenue fell short of estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
- John Hancock Regional Bank Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:FRBAX)
Faixa diária
26.35 26.65
Faixa anual
21.25 34.50
- Fechamento anterior
- 26.31
- Open
- 26.60
- Bid
- 26.65
- Ask
- 26.95
- Low
- 26.35
- High
- 26.65
- Volume
- 20
- Mudança diária
- 1.29%
- Mudança mensal
- -0.52%
- Mudança de 6 meses
- 10.49%
- Mudança anual
- -1.70%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh