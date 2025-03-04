Divisas / NWFL
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
NWFL: Norwood Financial Corp
26.31 USD 0.06 (0.23%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NWFL de hoy ha cambiado un -0.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.30, mientras que el máximo ha alcanzado 26.70.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Norwood Financial Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NWFL News
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Norwood Financial: Upgrading To A ‘Buy’ On Results And M&A (NASDAQ:NWFL)
- Norwood Financial Looks To Rebound After Rocky End To 2024 (NASDAQ:NWFL)
- Why Norwood Financial Corp. (NWFL) is a Great Dividend Stock Right Now
- Best Income Stocks to Buy for August 20th
- Why Norwood Financial Corp. (NWFL) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Norwood financial director Forte buys $9,826 in NWFL stock
- Norwood Financial (NWFL) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
- Norwood Financial Corp. (NWFL) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- Norwood earnings matched, revenue fell short of estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
- John Hancock Regional Bank Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:FRBAX)
Rango diario
26.30 26.70
Rango anual
21.25 34.50
- Cierres anteriores
- 26.37
- Open
- 26.38
- Bid
- 26.31
- Ask
- 26.61
- Low
- 26.30
- High
- 26.70
- Volumen
- 41
- Cambio diario
- -0.23%
- Cambio mensual
- -1.79%
- Cambio a 6 meses
- 9.08%
- Cambio anual
- -2.95%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B