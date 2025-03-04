Dövizler / NWFL
NWFL: Norwood Financial Corp
26.51 USD 0.11 (0.41%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NWFL fiyatı bugün -0.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.17 ve Yüksek fiyatı olarak 26.66 aralığında işlem gördü.
Norwood Financial Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
NWFL haberleri
Günlük aralık
26.17 26.66
Yıllık aralık
21.25 34.50
- Önceki kapanış
- 26.62
- Açılış
- 26.62
- Satış
- 26.51
- Alış
- 26.81
- Düşük
- 26.17
- Yüksek
- 26.66
- Hacim
- 70
- Günlük değişim
- -0.41%
- Aylık değişim
- -1.05%
- 6 aylık değişim
- 9.91%
- Yıllık değişim
- -2.21%
