通貨 / NWFL
NWFL: Norwood Financial Corp

26.62 USD 0.31 (1.18%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NWFLの今日の為替レートは、1.18%変化しました。日中、通貨は1あたり26.35の安値と26.91の高値で取引されました。

Norwood Financial Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

NWFL News

1日のレンジ
26.35 26.91
1年のレンジ
21.25 34.50
以前の終値
26.31
始値
26.60
買値
26.62
買値
26.92
安値
26.35
高値
26.91
出来高
50
1日の変化
1.18%
1ヶ月の変化
-0.63%
6ヶ月の変化
10.36%
1年の変化
-1.81%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K