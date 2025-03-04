通貨 / NWFL
NWFL: Norwood Financial Corp
26.62 USD 0.31 (1.18%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NWFLの今日の為替レートは、1.18%変化しました。日中、通貨は1あたり26.35の安値と26.91の高値で取引されました。
Norwood Financial Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NWFL News
1日のレンジ
26.35 26.91
1年のレンジ
21.25 34.50
- 以前の終値
- 26.31
- 始値
- 26.60
- 買値
- 26.62
- 買値
- 26.92
- 安値
- 26.35
- 高値
- 26.91
- 出来高
- 50
- 1日の変化
- 1.18%
- 1ヶ月の変化
- -0.63%
- 6ヶ月の変化
- 10.36%
- 1年の変化
- -1.81%
