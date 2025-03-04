Valute / NWFL
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NWFL: Norwood Financial Corp
26.51 USD 0.11 (0.41%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NWFL ha avuto una variazione del -0.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.17 e ad un massimo di 26.66.
Segui le dinamiche di Norwood Financial Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NWFL News
- 3 Top Dividend Stocks to Maximize Your Retirement Income
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Norwood Financial: Upgrading To A ‘Buy’ On Results And M&A (NASDAQ:NWFL)
- Norwood Financial Looks To Rebound After Rocky End To 2024 (NASDAQ:NWFL)
- Why Norwood Financial Corp. (NWFL) is a Great Dividend Stock Right Now
- Best Income Stocks to Buy for August 20th
- Why Norwood Financial Corp. (NWFL) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Norwood financial director Forte buys $9,826 in NWFL stock
- Norwood Financial (NWFL) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
- Norwood Financial Corp. (NWFL) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- Norwood earnings matched, revenue fell short of estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
- John Hancock Regional Bank Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:FRBAX)
Intervallo Giornaliero
26.17 26.66
Intervallo Annuale
21.25 34.50
- Chiusura Precedente
- 26.62
- Apertura
- 26.62
- Bid
- 26.51
- Ask
- 26.81
- Minimo
- 26.17
- Massimo
- 26.66
- Volume
- 70
- Variazione giornaliera
- -0.41%
- Variazione Mensile
- -1.05%
- Variazione Semestrale
- 9.91%
- Variazione Annuale
- -2.21%
21 settembre, domenica