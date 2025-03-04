QuotazioniSezioni
Valute / NWFL
Tornare a Azioni

NWFL: Norwood Financial Corp

26.51 USD 0.11 (0.41%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NWFL ha avuto una variazione del -0.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.17 e ad un massimo di 26.66.

Segui le dinamiche di Norwood Financial Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NWFL News

Intervallo Giornaliero
26.17 26.66
Intervallo Annuale
21.25 34.50
Chiusura Precedente
26.62
Apertura
26.62
Bid
26.51
Ask
26.81
Minimo
26.17
Massimo
26.66
Volume
70
Variazione giornaliera
-0.41%
Variazione Mensile
-1.05%
Variazione Semestrale
9.91%
Variazione Annuale
-2.21%
21 settembre, domenica