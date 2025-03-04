Валюты / NWFL
NWFL: Norwood Financial Corp
26.37 USD 0.27 (1.01%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NWFL за сегодня изменился на -1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.18, а максимальная — 26.54.
Следите за динамикой Norwood Financial Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NWFL
Дневной диапазон
26.18 26.54
Годовой диапазон
21.25 34.50
- Предыдущее закрытие
- 26.64
- Open
- 26.54
- Bid
- 26.37
- Ask
- 26.67
- Low
- 26.18
- High
- 26.54
- Объем
- 37
- Дневное изменение
- -1.01%
- Месячное изменение
- -1.57%
- 6-месячное изменение
- 9.33%
- Годовое изменение
- -2.73%
