КотировкиРазделы
Валюты / NWFL
Назад в Рынок акций США

NWFL: Norwood Financial Corp

26.37 USD 0.27 (1.01%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NWFL за сегодня изменился на -1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.18, а максимальная — 26.54.

Следите за динамикой Norwood Financial Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости NWFL

Дневной диапазон
26.18 26.54
Годовой диапазон
21.25 34.50
Предыдущее закрытие
26.64
Open
26.54
Bid
26.37
Ask
26.67
Low
26.18
High
26.54
Объем
37
Дневное изменение
-1.01%
Месячное изменение
-1.57%
6-месячное изменение
9.33%
Годовое изменение
-2.73%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.