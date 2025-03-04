Währungen / NWFL
NWFL: Norwood Financial Corp
26.21 USD 0.41 (1.54%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NWFL hat sich für heute um -1.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.21 bis zu einem Hoch von 26.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die Norwood Financial Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NWFL News
Tagesspanne
26.21 26.66
Jahresspanne
21.25 34.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.62
- Eröffnung
- 26.62
- Bid
- 26.21
- Ask
- 26.51
- Tief
- 26.21
- Hoch
- 26.66
- Volumen
- 30
- Tagesänderung
- -1.54%
- Monatsänderung
- -2.16%
- 6-Monatsänderung
- 8.67%
- Jahresänderung
- -3.32%
