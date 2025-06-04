Moedas / NN
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
NN: NextNav Inc
17.43 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NN para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.28 e o mais alto foi 17.78.
Veja a dinâmica do par de moedas NextNav Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NN Notícias
- NextNav: Big Investment In Big Risk (NASDAQ:NN)
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.68%
- UBS downgrades NN Group to “neutral” after 50% YTD stock surge
- NN Group stock rating downgraded to Neutral by UBS on valuation
- NN Group stock rating downgraded to Neutral by BofA as shares surge 49%
- Kepler Cheuvreux upgrades NN Group stock rating to Hold on strong capital position
- CFRA upgrades NN Group stock to Buy on improving earnings outlook
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.13%
- NN Group stock rises after beating consensus operating capital generation
- European stocks muted at end of positive week; Munich Re disappoints
- NN Group profit drops 40% on investment losses despite stronger operations
- NextNav (NN) Q2 Loss Widens 159%
- NextNav Inc. (NN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- NextNav Q2 2025 presentation slides: Advancing GPS backup amid financial challenges
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.35%
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.21%
- Laughing Water Capital Q2 2025 Letter
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.63%
- NN Group stock rating upgraded to Buy by BofA on capital return outlook
- Goldman shifts toward value in EU insurance, favors PE cheap mid-caps
- Sage Therapeutics, Roku, EchoStar And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.70%
- Deutsche Bank sees strong outlook for European insurers amid sector rotation
- J.P. Morgan upgrades NN Group to “overweight,” boosts PT on strong growtn
Faixa diária
17.28 17.78
Faixa anual
7.20 18.54
- Fechamento anterior
- 17.43
- Open
- 17.53
- Bid
- 17.43
- Ask
- 17.73
- Low
- 17.28
- High
- 17.78
- Volume
- 714
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 0.52%
- Mudança de 6 meses
- 46.72%
- Mudança anual
- 133.02%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh