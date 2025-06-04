Валюты / NN
NN: NextNav Inc
17.08 USD 0.42 (2.40%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NN за сегодня изменился на -2.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.71, а максимальная — 17.69.
Следите за динамикой NextNav Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NN
- NextNav: Big Investment In Big Risk (NASDAQ:NN)
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.68%
- UBS downgrades NN Group to “neutral” after 50% YTD stock surge
- NN Group stock rating downgraded to Neutral by UBS on valuation
- NN Group stock rating downgraded to Neutral by BofA as shares surge 49%
- Kepler Cheuvreux upgrades NN Group stock rating to Hold on strong capital position
- CFRA upgrades NN Group stock to Buy on improving earnings outlook
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.13%
- NN Group stock rises after beating consensus operating capital generation
- European stocks muted at end of positive week; Munich Re disappoints
- NN Group profit drops 40% on investment losses despite stronger operations
- NextNav (NN) Q2 Loss Widens 159%
- NextNav Inc. (NN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- NextNav Q2 2025 presentation slides: Advancing GPS backup amid financial challenges
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.35%
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.21%
- Laughing Water Capital Q2 2025 Letter
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.63%
- NN Group stock rating upgraded to Buy by BofA on capital return outlook
- Goldman shifts toward value in EU insurance, favors PE cheap mid-caps
- Sage Therapeutics, Roku, EchoStar And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.70%
- Deutsche Bank sees strong outlook for European insurers amid sector rotation
- J.P. Morgan upgrades NN Group to “overweight,” boosts PT on strong growtn
Дневной диапазон
16.71 17.69
Годовой диапазон
7.20 18.54
- Предыдущее закрытие
- 17.50
- Open
- 17.48
- Bid
- 17.08
- Ask
- 17.38
- Low
- 16.71
- High
- 17.69
- Объем
- 2.782 K
- Дневное изменение
- -2.40%
- Месячное изменение
- -1.50%
- 6-месячное изменение
- 43.77%
- Годовое изменение
- 128.34%
