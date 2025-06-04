货币 / NN
NN: NextNav Inc
17.19 USD 0.11 (0.64%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NN汇率已更改0.64%。当日，交易品种以低点16.79和高点17.78进行交易。
关注NextNav Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NN新闻
- NextNav: Big Investment In Big Risk (NASDAQ:NN)
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.68%
- UBS downgrades NN Group to “neutral” after 50% YTD stock surge
- NN Group stock rating downgraded to Neutral by UBS on valuation
- NN Group stock rating downgraded to Neutral by BofA as shares surge 49%
- Kepler Cheuvreux upgrades NN Group stock rating to Hold on strong capital position
- CFRA upgrades NN Group stock to Buy on improving earnings outlook
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.13%
- NN Group stock rises after beating consensus operating capital generation
- European stocks muted at end of positive week; Munich Re disappoints
- NN Group profit drops 40% on investment losses despite stronger operations
- NextNav (NN) Q2 Loss Widens 159%
- NextNav Inc. (NN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- NextNav Q2 2025 presentation slides: Advancing GPS backup amid financial challenges
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.35%
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.21%
- Laughing Water Capital Q2 2025 Letter
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.63%
- NN Group stock rating upgraded to Buy by BofA on capital return outlook
- Goldman shifts toward value in EU insurance, favors PE cheap mid-caps
- Sage Therapeutics, Roku, EchoStar And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.70%
- Deutsche Bank sees strong outlook for European insurers amid sector rotation
- J.P. Morgan upgrades NN Group to “overweight,” boosts PT on strong growtn
日范围
16.79 17.78
年范围
7.20 18.54
- 前一天收盘价
- 17.08
- 开盘价
- 17.00
- 卖价
- 17.19
- 买价
- 17.49
- 最低价
- 16.79
- 最高价
- 17.78
- 交易量
- 1.375 K
- 日变化
- 0.64%
- 月变化
- -0.87%
- 6个月变化
- 44.70%
- 年变化
- 129.81%
