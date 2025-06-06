QuotazioniSezioni
NN: NextNav Inc

17.07 USD 0.26 (1.50%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NN ha avuto una variazione del -1.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.88 e ad un massimo di 17.87.

Segui le dinamiche di NextNav Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
16.88 17.87
Intervallo Annuale
7.20 18.54
Chiusura Precedente
17.33
Apertura
17.34
Bid
17.07
Ask
17.37
Minimo
16.88
Massimo
17.87
Volume
3.288 K
Variazione giornaliera
-1.50%
Variazione Mensile
-1.56%
Variazione Semestrale
43.69%
Variazione Annuale
128.21%
