NN: NextNav Inc
17.07 USD 0.26 (1.50%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NN ha avuto una variazione del -1.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.88 e ad un massimo di 17.87.
Segui le dinamiche di NextNav Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
16.88 17.87
Intervallo Annuale
7.20 18.54
- Chiusura Precedente
- 17.33
- Apertura
- 17.34
- Bid
- 17.07
- Ask
- 17.37
- Minimo
- 16.88
- Massimo
- 17.87
- Volume
- 3.288 K
- Variazione giornaliera
- -1.50%
- Variazione Mensile
- -1.56%
- Variazione Semestrale
- 43.69%
- Variazione Annuale
- 128.21%
20 settembre, sabato