통화 / NN
NN: NextNav Inc
17.07 USD 0.26 (1.50%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NN 환율이 오늘 -1.50%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.88이고 고가는 17.87이었습니다.
NextNav Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
16.88 17.87
년간 변동
7.20 18.54
- 이전 종가
- 17.33
- 시가
- 17.34
- Bid
- 17.07
- Ask
- 17.37
- 저가
- 16.88
- 고가
- 17.87
- 볼륨
- 3.288 K
- 일일 변동
- -1.50%
- 월 변동
- -1.56%
- 6개월 변동
- 43.69%
- 년간 변동율
- 128.21%
