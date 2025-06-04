Divisas / NN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
NN: NextNav Inc
17.43 USD 0.35 (2.05%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NN de hoy ha cambiado un 2.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.79, mientras que el máximo ha alcanzado 17.78.
Siga la dinámica de la pareja de divisas NextNav Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NN News
- NextNav: Big Investment In Big Risk (NASDAQ:NN)
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.68%
- UBS downgrades NN Group to “neutral” after 50% YTD stock surge
- NN Group stock rating downgraded to Neutral by UBS on valuation
- NN Group stock rating downgraded to Neutral by BofA as shares surge 49%
- Kepler Cheuvreux upgrades NN Group stock rating to Hold on strong capital position
- CFRA upgrades NN Group stock to Buy on improving earnings outlook
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.13%
- NN Group stock rises after beating consensus operating capital generation
- European stocks muted at end of positive week; Munich Re disappoints
- NN Group profit drops 40% on investment losses despite stronger operations
- NextNav (NN) Q2 Loss Widens 159%
- NextNav Inc. (NN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- NextNav Q2 2025 presentation slides: Advancing GPS backup amid financial challenges
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.35%
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.21%
- Laughing Water Capital Q2 2025 Letter
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.63%
- NN Group stock rating upgraded to Buy by BofA on capital return outlook
- Goldman shifts toward value in EU insurance, favors PE cheap mid-caps
- Sage Therapeutics, Roku, EchoStar And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.70%
- Deutsche Bank sees strong outlook for European insurers amid sector rotation
- J.P. Morgan upgrades NN Group to “overweight,” boosts PT on strong growtn
Rango diario
16.79 17.78
Rango anual
7.20 18.54
- Cierres anteriores
- 17.08
- Open
- 17.00
- Bid
- 17.43
- Ask
- 17.73
- Low
- 16.79
- High
- 17.78
- Volumen
- 3.026 K
- Cambio diario
- 2.05%
- Cambio mensual
- 0.52%
- Cambio a 6 meses
- 46.72%
- Cambio anual
- 133.02%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B