NN: NextNav Inc

17.07 USD 0.26 (1.50%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NN fiyatı bugün -1.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.88 ve Yüksek fiyatı olarak 17.87 aralığında işlem gördü.

NextNav Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
16.88 17.87
Yıllık aralık
7.20 18.54
Önceki kapanış
17.33
Açılış
17.34
Satış
17.07
Alış
17.37
Düşük
16.88
Yüksek
17.87
Hacim
3.288 K
Günlük değişim
-1.50%
Aylık değişim
-1.56%
6 aylık değişim
43.69%
Yıllık değişim
128.21%
21 Eylül, Pazar