NN: NextNav Inc
17.33 USD 0.10 (0.57%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NN hat sich für heute um -0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.17 bis zu einem Hoch von 17.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die NextNav Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
17.17 17.78
Jahresspanne
7.20 18.54
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.43
- Eröffnung
- 17.53
- Bid
- 17.33
- Ask
- 17.63
- Tief
- 17.17
- Hoch
- 17.78
- Volumen
- 2.917 K
- Tagesänderung
- -0.57%
- Monatsänderung
- -0.06%
- 6-Monatsänderung
- 45.88%
- Jahresänderung
- 131.68%
