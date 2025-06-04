通貨 / NN
NN: NextNav Inc
17.33 USD 0.10 (0.57%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NNの今日の為替レートは、-0.57%変化しました。日中、通貨は1あたり17.17の安値と17.78の高値で取引されました。
NextNav Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NN News
- NextNav: Big Investment In Big Risk (NASDAQ:NN)
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.68%
- UBS downgrades NN Group to “neutral” after 50% YTD stock surge
- NN Group stock rating downgraded to Neutral by UBS on valuation
- NN Group stock rating downgraded to Neutral by BofA as shares surge 49%
- Kepler Cheuvreux upgrades NN Group stock rating to Hold on strong capital position
- CFRA upgrades NN Group stock to Buy on improving earnings outlook
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.13%
- NN Group stock rises after beating consensus operating capital generation
- European stocks muted at end of positive week; Munich Re disappoints
- NN Group profit drops 40% on investment losses despite stronger operations
- NextNav (NN) Q2 Loss Widens 159%
- NextNav Inc. (NN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- NextNav Q2 2025 presentation slides: Advancing GPS backup amid financial challenges
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.35%
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.21%
- Laughing Water Capital Q2 2025 Letter
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.63%
- NN Group stock rating upgraded to Buy by BofA on capital return outlook
- Goldman shifts toward value in EU insurance, favors PE cheap mid-caps
- Sage Therapeutics, Roku, EchoStar And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.70%
- Deutsche Bank sees strong outlook for European insurers amid sector rotation
- J.P. Morgan upgrades NN Group to “overweight,” boosts PT on strong growtn
1日のレンジ
17.17 17.78
1年のレンジ
7.20 18.54
- 以前の終値
- 17.43
- 始値
- 17.53
- 買値
- 17.33
- 買値
- 17.63
- 安値
- 17.17
- 高値
- 17.78
- 出来高
- 2.917 K
- 1日の変化
- -0.57%
- 1ヶ月の変化
- -0.06%
- 6ヶ月の変化
- 45.88%
- 1年の変化
- 131.68%
