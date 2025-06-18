Moedas / MISL
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MISL: First Trust Exchange-Traded Fund First Trust Indxx Aerospace &
40.86 USD 0.05 (0.12%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MISL para hoje mudou para 0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 40.86 e o mais alto foi 40.86.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Exchange-Traded Fund First Trust Indxx Aerospace & . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MISL Notícias
- Should You Invest in the First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL)?
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- How To Gain Index Traction In Defense
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Industrial Sector Looks To Gain On AI Data Centre Demand
- Israel Takes On Iran – Is It Time For Defense Stocks And ETFs?
Faixa diária
40.86 40.86
Faixa anual
26.46 40.91
- Fechamento anterior
- 40.81
- Open
- 40.86
- Bid
- 40.86
- Ask
- 41.16
- Low
- 40.86
- High
- 40.86
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 0.12%
- Mudança mensal
- 4.50%
- Mudança de 6 meses
- 35.93%
- Mudança anual
- 28.53%
24 setembro, quarta-feira
14:00
USD
- Atu.
- 0.800 milh
- Projeç.
- 0.692 milh
- Prév.
- 0.664 milh
14:00
USD
- Atu.
- 20.5%
- Projeç.
- 7.9%
- Prév.
- -1.8%
14:30
USD
- Atu.
- -0.607 milh
- Projeç.
- -2.631 milh
- Prév.
- -9.285 milh
14:30
USD
- Atu.
- 0.177 milh
- Projeç.
- -0.329 milh
- Prév.
- -0.296 milh
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.724%