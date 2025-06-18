CotaçõesSeções
MISL
MISL: First Trust Exchange-Traded Fund First Trust Indxx Aerospace &

40.86 USD 0.05 (0.12%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do MISL para hoje mudou para 0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 40.86 e o mais alto foi 40.86.

Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Exchange-Traded Fund First Trust Indxx Aerospace & . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
40.86 40.86
Faixa anual
26.46 40.91
Fechamento anterior
40.81
Open
40.86
Bid
40.86
Ask
41.16
Low
40.86
High
40.86
Volume
1
Mudança diária
0.12%
Mudança mensal
4.50%
Mudança de 6 meses
35.93%
Mudança anual
28.53%
24 setembro, quarta-feira
14:00
USD
Venda de Casas Novas
Atu.
0.800 milh
Projeç.
0.692 milh
Prév.
0.664 milh
14:00
USD
Venda de Casas Novas (Mensal)
Atu.
20.5%
Projeç.
7.9%
Prév.
-1.8%
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto
Atu.
-0.607 milh
Projeç.
-2.631 milh
Prév.
-9.285 milh
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto em Cushing
Atu.
0.177 milh
Projeç.
-0.329 milh
Prév.
-0.296 milh
17:00
USD
Leilão Note a 5 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
3.724%