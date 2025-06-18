Divisas / MISL
MISL: First Trust Exchange-Traded Fund First Trust Indxx Aerospace &
40.86 USD 0.05 (0.12%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MISL de hoy ha cambiado un 0.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 40.86, mientras que el máximo ha alcanzado 40.86.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust Exchange-Traded Fund First Trust Indxx Aerospace & . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
40.86 40.86
Rango anual
26.46 40.91
- Cierres anteriores
- 40.81
- Open
- 40.86
- Bid
- 40.86
- Ask
- 41.16
- Low
- 40.86
- High
- 40.86
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- 0.12%
- Cambio mensual
- 4.50%
- Cambio a 6 meses
- 35.93%
- Cambio anual
- 28.53%
