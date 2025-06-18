CotizacionesSecciones
MISL
MISL: First Trust Exchange-Traded Fund First Trust Indxx Aerospace &

40.86 USD 0.05 (0.12%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MISL de hoy ha cambiado un 0.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 40.86, mientras que el máximo ha alcanzado 40.86.

Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust Exchange-Traded Fund First Trust Indxx Aerospace & . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
40.86 40.86
Rango anual
26.46 40.91
Cierres anteriores
40.81
Open
40.86
Bid
40.86
Ask
41.16
Low
40.86
High
40.86
Volumen
1
Cambio diario
0.12%
Cambio mensual
4.50%
Cambio a 6 meses
35.93%
Cambio anual
28.53%
24 septiembre, miércoles
14:00
USD
Ventas de Viviendas Nuevas
Act.
0.800 M
Pronós.
0.692 M
Prev.
0.664 M
14:00
USD
Ventas de Viviendas Nuevas m/m
Act.
20.5%
Pronós.
7.9%
Prev.
-1.8%
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo
Act.
-0.607 M
Pronós.
-2.631 M
Prev.
-9.285 M
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo en Cushing
Act.
0.177 M
Pronós.
-0.329 M
Prev.
-0.296 M
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 5 Años
Act.
Pronós.
Prev.
3.724%