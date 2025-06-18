CotationsSections
MISL: First Trust Exchange-Traded Fund First Trust Indxx Aerospace &

40.86 USD 0.05 (0.12%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MISL a changé de 0.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 40.86 et à un maximum de 40.86.

Suivez la dynamique First Trust Exchange-Traded Fund First Trust Indxx Aerospace & . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
40.86 40.86
Range Annuel
26.46 40.91
Clôture Précédente
40.81
Ouverture
40.86
Bid
40.86
Ask
41.16
Plus Bas
40.86
Plus Haut
40.86
Volume
1
Changement quotidien
0.12%
Changement Mensuel
4.50%
Changement à 6 Mois
35.93%
Changement Annuel
28.53%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 5 ans
Act
Fcst
Prev
3.724%