MISL: First Trust Exchange-Traded Fund First Trust Indxx Aerospace &

40.86 USD 0.05 (0.12%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MISL ha avuto una variazione del 0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 40.86 e ad un massimo di 40.86.

Segui le dinamiche di First Trust Exchange-Traded Fund First Trust Indxx Aerospace & . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

MISL News

Intervallo Giornaliero
40.86 40.86
Intervallo Annuale
26.46 40.91
Chiusura Precedente
40.81
Apertura
40.86
Bid
40.86
Ask
41.16
Minimo
40.86
Massimo
40.86
Volume
1
Variazione giornaliera
0.12%
Variazione Mensile
4.50%
Variazione Semestrale
35.93%
Variazione Annuale
28.53%
24 settembre, mercoledì
14:00
USD
Vendita di Nuove Case
Agire
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Nuove Vendite Domestiche m/m
Agire
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Asta di Banconote a 5 anni
Agire
Fcst
Prev
3.724%