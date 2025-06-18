Valute / MISL
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MISL: First Trust Exchange-Traded Fund First Trust Indxx Aerospace &
40.86 USD 0.05 (0.12%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MISL ha avuto una variazione del 0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 40.86 e ad un massimo di 40.86.
Segui le dinamiche di First Trust Exchange-Traded Fund First Trust Indxx Aerospace & . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MISL News
- Should You Invest in the First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL)?
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- How To Gain Index Traction In Defense
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Industrial Sector Looks To Gain On AI Data Centre Demand
- Israel Takes On Iran – Is It Time For Defense Stocks And ETFs?
Intervallo Giornaliero
40.86 40.86
Intervallo Annuale
26.46 40.91
- Chiusura Precedente
- 40.81
- Apertura
- 40.86
- Bid
- 40.86
- Ask
- 41.16
- Minimo
- 40.86
- Massimo
- 40.86
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.12%
- Variazione Mensile
- 4.50%
- Variazione Semestrale
- 35.93%
- Variazione Annuale
- 28.53%
24 settembre, mercoledì
14:00
USD
- Agire
- 0.800 M
- Fcst
- 0.692 M
- Prev
- 0.664 M
14:00
USD
- Agire
- 20.5%
- Fcst
- 7.9%
- Prev
- -1.8%
14:30
USD
- Agire
- -0.607 M
- Fcst
- -2.631 M
- Prev
- -9.285 M
14:30
USD
- Agire
- 0.177 M
- Fcst
- -0.329 M
- Prev
- -0.296 M
17:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 3.724%